Son Dakika | Karantinadaki oğlu ve gelininin ziyaretine gidemediği adam evinde ölü bulundu
19.10.2020 21:05 | Güncelleme: 19.10.2020 21:16
Son dakika haberi... Düzce'de oğlu ve gelininin korona virüs nedeniyle karantinada bulunduğu için ziyaretine gidemediği ve 4 gündür haber alamadığı yaşlı adam, polis ve itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.
Düzce'de oğlu ve gelininin korona virüs nedeniyle karantinada bulunduğu için ziyaretine gidemediği ve 4 gündür haber alamadığı yaşlı adam, polis ve itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.