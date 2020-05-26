Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü

Koronavirüs salgınında karantina günlerini evinde geçiren usta oyuncu Yonca Evcimik, sergilediği göbek dansıyla kurtlarını döktü.

26.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:36

Çin'in Vuhan kentinden kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, insanları evlerinde esir aldı. Usta oyuncu Yonca Evcimik de karantina günlerini evinde geçiriyor.

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Evinde kalan 56'lık Yonca, kurtlarını döktüğü video ile yürek hoplattı.

EVDEN GÖBEK ŞOV

Evcimik, Popsav'ın düzenlediği geliri sahne emekçilerine gidecek online müzik festivalinin son gününe evden göbek atarak katıldı.