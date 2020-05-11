Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mayıs'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) korunmak için kendini eve kapatan Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Mine Tugay son olarak evinde spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Çok harikasın kalbimin kraliçesi

- Dünyalar güzelim

- Harika bir kadınsın

- Sen kesinlikle çok fazlasın

- Her halin çok güzel