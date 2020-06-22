Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu

Meteoroloji; Kastamonu, Sinop ve Çorum için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.

22.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:47

Kastamonu, Sinop ve Çorum için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolu etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek hortum, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.

25 İLE SARI KODLA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 il için kuvvetli yağış anlamına gelen sarı kodla uyardı.

Kuvvetli yağışın beklendiği iller şöyle sıralandı: Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.