Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu

Kastamonu, Sinop ve Çorum için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolu etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek hortum, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.

25 İLE SARI KODLA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 il için kuvvetli yağış anlamına gelen sarı kodla uyardı.

Kuvvetli yağışın beklendiği iller şöyle sıralandı: Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.