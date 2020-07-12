Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü sokak ortasında öldürüldü

Bursa Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak hayatını kaybetti.

12.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:09

Bursa Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 13.30 sıralarında Sırabademler Mahallesi Hacı Osman Döl Camii yanında meydana geldi. İlçede Karacabey Belediyespor'un takım otobüsünün şoförlüğünü yapan Ahmet Budak (43), evinden çıktığında daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Mutlu B. (33) isimli şahısla karşılaştı. Mutlu B., Ahmet Budak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mutlu B. yanında bulunan bıçağı çıkararak Budak'ı 15 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Ahmet Budak ile karşılaştı. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Mutlu B.'yi polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA