Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir klibe soruşturma açıldı. Sosyal medyada tepki alan ve CİMER'e şikâyet edilen kliple ilgili 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Osmanlı dönemine ait mezarlar üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen'e sosyal medyada tepki geldi. Müzik eşliğindeki görüntülerin ardından CİMER'e ihbarda bulunuldu. Şikâyetlerin ardından harekete geçen savcılık, video klipte yer alan görüntülerle, 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle Batu Belen hakkında soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.