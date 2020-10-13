Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı

Karabağ gerginliğini başlatan ve ateşkes boyunca da ihlallerde bulunan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'da akredite olan yabancı diplomatlarla görüşen Paşinyan, "Türkiye tam olarak çatışmalara katılma isteğini göstermeseydi bu savaş başlamazdı ve sonuçta Türkiye de savaşın içine tamamıyla çekilmemiş olurdu, bu açıkça ortada. Hepinizin dikkatini, çatışmaların Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının devamı olarak başladığına çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK İMPARATORLUĞUNU CANLANDIRMAYI AMAÇLAYAN POLİTİKA"

Bakanlar Kurulu basın dairesinin sözlerini aktardığı Paşinyan, "Türkiye'nin Karabağ sorununa katılımı ve savaşı kışkırtması aleni. Üstelik bu sadece ortaklarımıza sunduğumuz gerekçelerle değil, en aleni şekilde yapılan açıklamalarla da kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, "Olup bitenler, Türkiye'nin Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan ile ilişkilerinde, Kıbrıs'la ilişkilerindeki politikası bağlamında değerlendirilmeli. Ve bu kesinlikle Türk İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmayı amaçlayan bir politika" ifadelerini kullandı.