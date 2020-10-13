Kanuni Sondaj Gemisi Mersin'den demir aldı

Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme sürecini tamamlayıp demir alıp hareket etti.

