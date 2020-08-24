Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada

Sosyal medyada paylaşılan, bir bebeğin defalarca kaldırılıp yere atıldığı anlara ait görüntüler kan dondurdu. Şoke eden görüntülerin Türkiye'de yaşandığına dair çıkan söylentiler üzerine ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın yaptığı bilgilendirmeye göre yürek burkan olay Türkiye'de değil Çin'de meydana geldi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının tepki yağdırdığı videoda, acımasız şahıs tarafından 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen minik çocuk art arda kaldırıp yere atıldı. Yürekleri sızlatan olayın neden ve kim tarafından gerçekleştiği bilinmezkensosyal medya ayağa kalktı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de sanılan olay karşısında vatandaşlar büyük tepki gösterirken emniyete çağrıda bulundu. Caniliği dikkate alan Emniyet ekiplerinin incelemesine göre sosyal medyada paylaşılan olayın Çin'de gerçekleştiği öğrenildi. Cani şahsın yerden yere vurduğu görülen bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili bir bilgilendirme geçti: "Bu videodaki olayı dün takip edip emniyet ile irtibata geçmiştik. Emniyetin yaptığı tespite göre olay Çin'de gerçekleşmiştir. Bilginize."