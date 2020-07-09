Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Çankırı'da yasak olmasına rağmen saatte 130 kilometre hızla ilerleyen bir kamyon sürücüsü, yol vermediği ambulansla yarışa girdi. O anlar ise anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
09.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:03
Çankırı-Kızılırmak kara yolu üzerinde vakaya giden bir ambulans, önünde seyir halinde saatte 130 kilometre hızla ilerleyen kamyon sürücüsünden yol istedi.
VİRAJLARDA DAHİ HIZINI DÜŞÜRMEDİ
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsü çalan sirenlere rağmen hızını daha da arttırdı. Trafik magandası kamyon şoförü virajlarda dahi hızını düşürmeden ilerledi. Ambulansta bulunan bir sağlık personeli de o anları kameraya alarak "biz can derdindeyiz, buda yol derdinde" diyerek sitem etti.