Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde "İntihar edeceğim" diyerek denize atlayan ve kalp masajıyla hayata döndürülen 81 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

14.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:56

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize atlayarak ve kalp masajıyla hayata döndürülen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLMÜŞTÜ

Şarköy ilçesinde denize atlayan 81 yaşındaki Ali K. denizden baygın halde çıkarılarak kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. Denizden çıkarılan yaşlı adam, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

DENİZE ATLAMADAN ÖNCE BİR YAKININA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Ali K.'nin, denize atlamadan önce bir yakınını arayarak, "İntihar edeceğim" dediği öne sürüldü. Yoğun bakıma alınan yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.