Kahramanmaraş'ta 2 metrelik balık yakalandı
26.09.2020 12:50 | Güncelleme: 26.09.2020 15:40
Kahramanmaraş'ta baraj gölünde yakalanan 2 metre uzunluğundaki yayın balığı görenleri şaşırttı. 100 kilogram ağırlığı olan yayın balığını yakalayan kişi, balığın kilosunu 150 TL'den satıyor.
Kahramanmaraş'ta baraj göllerinde yakalanan 2 metre uzunluğundaki yayın balığı görenlerin dikkatini çekiyor.
DÜKKANININ ÖNÜNDE SERGİLEDİ
Onikişubat ilçesi Şazibey Balık Pazarında 30 yıldır esnaflık yapan İbrahim Sarı, baraj göletinde yakalanan yayın balığını iş yerinde sergiledi. Yaklaşık 100 kilogram gelen yayın balığının kilo fiyatı ise 150 lira civarında.
ŞİMDİYE KADARKİLERİN EN BÜYÜĞÜ
Çevreden geçen vatandaşların dikkatli bakışları arasında balığın satışını yapan balıkçı esnafı Sarı, "Bu mevsimde bu tür balıklar baraj göletlerinde yakalanır ancak bu balık şimdiye kadar olanları en büyüğü. İnsan boyundan da uzan. Yaklaşık 2 metre ve 100 kilogram olarak hesaplandı. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.