Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada

Taksim'de geçişirken birbirlerine laf atıp küfürleşen ve kavga eden kadınları ekipler zor ayırdı. Yerlerde yuvarlanan kadınların kavga ettiği o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

04.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:42

Taksim İstiklal Caddesi'nde yürürken birbirlerine laf attıkları iddia edilen iki kadın arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Küfürleşerek kavga eden kadınları, caddede görev yapan emniyet güçleri zor ayırdı.

Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı

KAVGA ANLARI KAMERADA

Dün akşam saatlerinde Taksim'de yürüyen iki kadın iddiaya göre birbirlerine laf attı. Kadınlar bunun üzerine kalabalığın arasında küfürleşerek kavga etmeye başladı.

Bölgede bulunan 'Gece kartalları' olarak adlandırılan emniyet bekçileri kavga eden kadınları güçlükle ayırabildi. Kadınların kavgası yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.