Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada

Taksim İstiklal Caddesi'nde yürürken birbirlerine laf attıkları iddia edilen iki kadın arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Küfürleşerek kavga eden kadınları, caddede görev yapan emniyet güçleri zor ayırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Dün akşam saatlerinde Taksim'de yürüyen iki kadın iddiaya göre birbirlerine laf attı. Kadınlar bunun üzerine kalabalığın arasında küfürleşerek kavga etmeye başladı.

Bölgede bulunan 'Gece kartalları' olarak adlandırılan emniyet bekçileri kavga eden kadınları güçlükle ayırabildi. Kadınların kavgası yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.