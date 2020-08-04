Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Taksim'de geçişirken birbirlerine laf atıp küfürleşen ve kavga eden kadınları ekipler zor ayırdı. Yerlerde yuvarlanan kadınların kavga ettiği o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
04.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:42
Taksim İstiklal Caddesi'nde yürürken birbirlerine laf attıkları iddia edilen iki kadın arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Küfürleşerek kavga eden kadınları, caddede görev yapan emniyet güçleri zor ayırdı.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Dün akşam saatlerinde Taksim'de yürüyen iki kadın iddiaya göre birbirlerine laf attı. Kadınlar bunun üzerine kalabalığın arasında küfürleşerek kavga etmeye başladı.
Bölgede bulunan 'Gece kartalları' olarak adlandırılan emniyet bekçileri kavga eden kadınları güçlükle ayırabildi. Kadınların kavgası yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.