Kadınların elinden 1 milyon dolarlık ihracat
MUĞLA'nın dünyaca ünlü mermerinin atıkları, kadınların elinde dış cephe, tavan ve duvar kaplamaları için kullanılan mozaiklere dönüşüyor.
MUĞLA'nın dünyaca ünlü mermerinin atıkları, kadınların elinde dış cephe, tavan ve duvar kaplamaları için kullanılan mozaiklere dönüşüyor. ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen ürünler ülke ekonomisine 1 milyon dolarlık katkı sağlıyor.
Muğla'nın en önemli sanayi kollarından ve yeraltı zenginliklerinden mermerin atıkları da ülke ekonomisine değer katıyor. Kentte faaliyet gösteren firmalardan birinde, çoğu kadından oluşan çalışanlarıyla mozaiğe dönüşen atıkları, banyo, dış cephe, tavan ve duvar kaplamalarında kullanılması üzerine hazır hale getiriyor. Firmanın yetkilileri, 26 kadın işçinin, azim, disiplin ve titizlikle çalıştığını belirtti. Ürünler ABD, İspanya, Fransa ile İngiltere'ye ihraç ediliyor. Fabrikanın ortaklarından Celil Eren, mermer ocaklarından çıkan atık malzemeleri değerlendirdiklerini belirtti.