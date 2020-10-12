Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi
12.10.2020 12:04 | Güncelleme: 12.10.2020 12:24
Antalya'da 4 kadın sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi, etraftaki erkekler ise kadınları ayırmak yerine kavgayı izledi. O anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde bu sabah çekildiği belirtilen görüntülerde, 4 kadın kavgaya tutuştu. Sebebi bilinmeyen kavgada birbirlerinin saçlarından tutan kadınları, hemen yanı başlarındaki erkekler ise film izler gibi izledi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Birbirlerine yumruk da atan kadınların o kavgasını bir vatandaş da araç içerisinden cep telefonuyla kayda aldı. Kavganın alevlendiği sıralarda 'Allah Allah' diyen vatandaş, kavgayı ayırmayan erkeklere de 'bu adamlar niye ayırmıyor' diyerek tepki gösterdi.