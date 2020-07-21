Kadıköy'de kadınlardan Pınar Gültekin eylemi

KADIKÖY'de toplanan kadınlar, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi ve kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Kadıköy - Eminönü İskelesi önünde saat 19.30'da toplanan yüzlerce kadın, ellerinde "Pınar Gültekin İsyanımızdır", "Kadın Cinayetlerini Acil Önle" yazılı pankartlar ve "Katledilen Kadınlar İsyanımızdır" yazılı dövizler olduğu halde slogan attı. Kadınlar sloganlar eşliğinde Kadıköy Khalkedon Meydanı'na kadar polisler eşliğinde yürüdü. Burada grup adına İrem Gerkuş tarafından okunan basın açıklamasında, "İsyanımız büyük. Bugün bir kadının daha erkek şiddetiyle aramızdan alındığının haberini aldık. Pınar Gültekin 'hayır' dediği bir erkek tarafından işkenceyle öldürüldü. Pınar maalesef ilk değil ama son olması için biz kadınlar dün nasıl sokakları doldurduysak, bugün de Türkiye'nin dört bir yanında sokakları dolduruyoruz. Çünkü erkek şiddetin münferit olmadığını biliyoruz" ifadelerine yer verildi. Eylem, daha sonra olaysız bir şekilde sona erdi.

- İstanbul