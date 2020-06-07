KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter'da gündeme oturan 'erkekler yerini bilsin' akımına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz."