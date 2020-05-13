Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yeni doğan bebeklerin de olduğu bir kadın doğum hastanesine polis üniformalı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıkarken; yaşamını yitirenler arasında yeni doğan bebekler, anneler ve hemşireler bulunuyor.

24 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Dün sabah saatlerinde Kabil'deki bir kadın doğum hastanesi, polis üniformalı en az 3 kişi tarafından tarandı. Uluslararası insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'ın kadın doğum kliniği olarak çalıştırdığı Daştibarçi Hastanesi'ne, el bombaları ve ateşli silahlarla saldırıldı. 24 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen 3 kişi, aynı gün güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Saldıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban da saldırıyla bağlantıları olduğu iddialarını yalanladı. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban ve diğer örgütlere yönelik operasyonların devam etmesi talimatı verdi. Gani, militanların 'şiddetin sona ermesi' çağrılarını görmezden geldiklerini söyledi.

15 BEBEK ANNESİZ KALDI

Ülkenin doğusunda Nangarhar'da da bir cenazeyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi. En az 32 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi. Hastanedeki saldırının sorumlularıyla ilgili ise hiçbir örgütten açıklama gelmedi. New York Times gazetesi, anneleri ölen 15 bebeğin akrabalarının hastaneye gidip çocuklara ne olacağıyla ilgili bilgi almak istediklerini yazdı.

DAHA ÖNCE DEAŞ SALDIRMIŞTI

Gazete, Salı günkü saldırılarda toplam 100 kişinin öldüğünü belirtip artan şiddet olaylarının, barış çabalarının kırılganlığını gösterdiğini ifade etti. Hastanenin bulunduğu mahallede çoğunlukla Şiilerden oluşan Hazara toplumu yaşıyor. Bölge, daha önce DEAŞ'in saldırılarına uğramıştı. DEAŞ son olarak Mart ayında Hazara toplumunun önde gelen isimlerinden birinin cenazesinde de saldırı düzenlemişti.

HASTANEDE YAKLAŞIK 140 KİŞİ VARDI

Kabil'de doğum hastanesindeki saldırı yerel saatle sabah 10'da düzenlendi. Bölge sakinleri önce iki patlama sesi, sonra silahlı çatışma sesleri duyduklarını söyledi. BBC'ye konuşan saldırıdan kaçan bir doktor hastanede yaklaşık 140 kişinin bulunduğunu söyledi. Hastane yakınlarında çalışan esnaf Ramazan Ali, Reuters haber ajansına "Saldırganlar hastanedeki herkese herhangi bir gerekçe olmaksızın ateş ediyorlardı" dedi. Afgan güvenlik güçleri 100 kadın ve çocuk ile üç yabancı uyruklu kişiyi kurtardı.