Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek

Suudi Arabistan basınından çarpıcı iddia. Geçen sezon başında 12 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den, Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza'nın maaşının tamamını alamaması nedeniyle Arabistan'dan ayrılabileceği öne sürüldü. Saudi 360'ın haberine göre, Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Brezilyalı futbolcu, 1.5 milyon euroluk alacağı nedeniyle yönetimle arasını açtı. Al Ahli ödemenin bir kısmını yapsa da 31 yaşındaki oyuncu ücretinin tamamını istedi.

UZUN ZAMANDIR LİSTEDE

Yönetim, Brezilyalı yıldızı maaşının kalan kısmını ileri bir tarihte ödemek için ikna edemedi. Yıldız oyuncu da 15 gün içerisinde parasının tamamını alamaması durumunda sözleşmesini feshedeceğini yetkililere bildirdi. Bu durum Trabzonspor yönetimini de heyecanlandırdı. Mikel'in boşluğunu Josef ile doldurmayı planlayan bordo-mavililer, sözleşme feshi durumunda direkt olarak tecrübeli oyuncuyla temasa geçecek.

Hatırlanacağı üzere Souza daha önce Fırtına'nın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

"TÜRKİYE'DE KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Nisan ayında yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a röportaj veren 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye dönmek istediğini açıklamıştı. Yıldız orta saha, "Sözleşmem bittiği zaman Türkiye'ye dönmek ve o atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Oradaki eksiğimi tamamlamak ve kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

(Akşam)