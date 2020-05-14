HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek

Kulübü Al Ahli ile problem yaşayan Josef de Souza, 15 gün içerisinde maaşının tamamının yatmaması halinde sözleşmesini feshedeceğini bildirdi. Mikel'in boşluğunu Souza ile doldurmak isteyen bordo-mavililer ise Arabistan'dan gelecek haberi bekliyor. Trabzonspor sözleşme feshi durumunda harekete geçecek.

Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
14.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:45

Suudi Arabistan basınından çarpıcı iddia. Geçen sezon başında 12 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den, Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza'nın maaşının tamamını alamaması nedeniyle Arabistan'dan ayrılabileceği öne sürüldü. Saudi 360'ın haberine göre, Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Brezilyalı futbolcu, 1.5 milyon euroluk alacağı nedeniyle yönetimle arasını açtı. Al Ahli ödemenin bir kısmını yapsa da 31 yaşındaki oyuncu ücretinin tamamını istedi.

UZUN ZAMANDIR LİSTEDE

Yönetim, Brezilyalı yıldızı maaşının kalan kısmını ileri bir tarihte ödemek için ikna edemedi. Yıldız oyuncu da 15 gün içerisinde parasının tamamını alamaması durumunda sözleşmesini feshedeceğini yetkililere bildirdi. Bu durum Trabzonspor yönetimini de heyecanlandırdı. Mikel'in boşluğunu Josef ile doldurmayı planlayan bordo-mavililer, sözleşme feshi durumunda direkt olarak tecrübeli oyuncuyla temasa geçecek.

Hatırlanacağı üzere Souza daha önce Fırtına'nın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

"TÜRKİYE'DE KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Nisan ayında yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a röportaj veren 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye dönmek istediğini açıklamıştı. Yıldız orta saha, "Sözleşmem bittiği zaman Türkiye'ye dönmek ve o atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Oradaki eksiğimi tamamlamak ve kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

(Akşam)

Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek

İlgili Haberler

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! ZTK ne zaman başlıyor
Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! ZTK ne zaman başlıyor
Haber Yorumları (1)
ADİL OL: tırabzonmu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı Spor
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı Spor
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı Spor
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı Spor
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar Spor
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti Spor
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Yusuf Aslan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Neva Esra Erol Serdar Ortaç Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Metin Oktay Bülent Uygun Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Antalya Operasyon Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 11:01:46. #1.14#
title