John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu John Travolta'nın kendisi gibi sanatçı olan eşi Kelly Preston, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Travolta, kötü haberi sosyal medya hesabından verdi.

"SAVAŞINI KAYBETTİ"

Jerry Maguire ve Twins gibi yapımlarda yer alan ve birçok Hollywood filminde boy gösteren Preston'ın yaklaşık 2 yıldır göğüs kanseriyle mücadele ettiği açıklandı. Travolta, sosyal medya hesabından, "Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği meme kanseriyle savaşını kaybetti" ifadesini kullandı.

FİLM SETİNDE TANIŞIP EVLENDİLER

Honolulu'da dünyaya gelen ve 1985 yılında yayınlanan romantik komedi Mischief'te başrol aldıktan sonra birçok filmde rol alan Preston, Travolta ile The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmıştı. Çift 5 Eylül 1991'de Paris'te evlenmişti.

ÇOCUKLARI 16 YAŞINDA VEFA ETTİ

Çiftin 20 yaşındaki Ella ve 9 yaşındaki Benjamin isimli iki çocuğu vardı. Çiftin Jett isimli bir diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar'da yaşamını yitirmişti.