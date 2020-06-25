Joe Biden kimdir? ABD başkan adayı Joe Biden kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Joe Biden hangi görevleri yaptı? Joe Biden hayatı ve biyografisi!

Amerika Birleşik Devletleri 2020 seçimlerinde mevut başkan Donald Trump'ın karşısında Demokrat Parti'den aday olarak çıkan Jeo Biden, politik geçmişi ve başarı dolu bürokratik tecrübeleri ile komuoyunda güçlü bir aday olarak görülüyor. Daha önce 1988 ve 2008 seçimlerinde aday olan fakatgereken desteği bulamayan Joe Biden son olarak Obama hükümeti sırasında ABD başkan yardımcılığı yapmıştır. Joe Biden hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için kaleme aldık.

JOE BİDEN KİMDİR?

Joe Biden tam adı: Joseph Robinette Biden, Jr

Joe Biden doğum tarihi: 20 Kasım 1942

Joe Biden kaç yaşında: 77 yaşında

Joe Biden yeri: Scranton - Pensilvanya

Joe Biden mesleği: Siyaset bilimci, avukat, politikacı ve bürokrat

Joe Biden

JOE BİDEN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Pensilvanya Scranton'da 20 Kasım 1942 tarihinde doğan Joe Biden'in babasının adı Joseph Robinette Biden Sr, annesinin adı ise Catherine Eugenia Finnegan'dır. Dört çouklu bir ailede büyüyen Joe Biden'in Valerie, James Brian, Francis W. adlarında 3 kardeşi vardır. 1953 yılında Claymont'a taşındılar, İlkokul, ortaokul ve liseyi burada okudu. 1965 yılında girdiği Delware Ünivesitesi'nden siyaset bilimi üzerine eğitim alarak mezun olmuştur. Daha sonra Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak avukat olan Joe Biden, Wilmington hukuk firmasında çalışma hayatına başladı.

27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlenmiş fakat eşi 1972 yılında vefat etmiştir. Bu evlilikten Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları olmuştur. İkinici evliliğini 1977 yılında Jill Jacobs ile yapmıştır.Bu evlilikten Ashley B. adında bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau beyin kanserinden dolayı vefat etmiştir.

Joe Biden

JOE BİDEN'İN POLİTİK YAŞAMI

1979 yılında New Castle County meclisine seçilen Joe Biden, 1972 yılında Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı genç senatör olmuştur. 3 Ocak 1973 tarihinde ABD Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevi 20 Ocak 2009 tarihinde ABD Başkan yardımcılığı ile görevlendirene kadar devam ettirmiştir.

2008 ABD Başkanlık seçimlerine aday olarak katılmış fakat 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısız olması dolayısı ile adaylıktan çekilmiştir. 23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı olan Barack Obama tarafından başkan yardımcısı adayı olarak gösterilmiştir.Seçimleri Demokrat Parti adına Obama'nın kazanması üzerine eski başkan yardımcısı Dick Cheney'den görevi teslim aldı. 20 Ocak 2017'de ABD başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesi nedeniyle görevini Mike Pence'ye devretmiştir.

Politik görüş olarak liberal fikirleri ile tanınan Joe Biden, Kilise'nin kamu hayatında yeri olmadığını savunmakta ve eşinsel evliliklerin yasallaşmasını da desteklemektedir. Kürtaj meselesi ile ilgili olarakta kadınlar kendi vücutlarıyla ne yapacaklarına karar vermede özgür olduklarını ifade etmektedir.

Çevre koruması ile ilgili aktif projelerde yer alan ünlü politikacı gaz salınımların küresel çapta azaltılması için hukuksal zeminde çabalar sarf etmektedir. 2003 yılında Irak Savaşı'ını da desteklemiş olan ünlü politikacı daha sonra bu görüşünden dolayı pişman olduğunu ifade etmiştir.Kendisini "Yahudi olmayan bir Siyonist" olarak tanımlayan Joe Biden'in İsrail lobisi ile ilişkilerinin iyi olduğu bilinmektedir. Filistin meselesinde iki devletin arasında sorunların çözülmesi gerektiğini savunan ünlü bürokrat Gazze'ye insani yardımın sağlanması gerektiğini ifade etmiştir.