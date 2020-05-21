Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz

Japonya Başbakan Shinzo Abe, Japonya'nın corona virüsünün yayılmasını ve ekonomik çöküşü kontrol etmesine yardımcı olmak amacıyla Türkiye'ye tıbbi ve mali destek teklif edeceğini açıkladı.

Abe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul Başakşehir'de inşa edilen hastanenin açılışını video konferans katılımı ile birlikte gerçekleştirirken yaptığı açıklamada "Ülkede ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesine de yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Abe "Acil durum kredileri de dahil olmak üzere finansal bir katkı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.+++++++++

SWAP ANLAŞMASI GÜNDEMDEYDİ

Türkiye'nin döviz-TL takası (swap) için görüşme yaptığı ülkelerden birinin Japonya olduğu basına yansımıştı. Japonya ile 10 milyar dolar değerinde swap anlaşması yapılabileceği iddia edilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün bir açıklama yaparak Katar Merkez Bankası ile arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının yenilendiğini duyurmuştu. TCMB, söz konusu anlaşmanın tutarının 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiğini belirtmişti.