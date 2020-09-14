İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi
İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Havaalanı yakınında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. 5 kişinin göçük altında kaldığı, 2 kişinin kurtarıldığı, 3 kişi için arama çalışmaları sürdüğü belirtildi.
14.09.2020 22:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:56
İzmir'in Selçuklu ilçesinde Efes Havaalanı yakınlarında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi kurtarılırken, 3 kişinin hala göçük altında olduğu belirtildi. Çıkarılan 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.