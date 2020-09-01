Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıktı. Kavgada Gülizar Y. (19) isimli genç kız, iki erkeği bıçakladıktan sonra kendisine de zarar verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCE İKİ KİŞİYİ, SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI

Olay, gece 04.00 sıralarında Küçükada Mahallesi 2232 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Adem H.(24) ve Engin K.(28) kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin evine misafirliğe gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Gülizar Y. ve evdekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Gülizar Y. elindeki bıçakla Adem H.'yi ve Engin K'yi vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Yaşanan arbede de Gülizar Y. kendini de yaraladı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Olayı duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralanan Engin K. ve hafif yaralı Adem H. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan Gülizar Y. polis eşliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan ağır yaralanan Engin K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İki grubun daha önceden de husumetli olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.