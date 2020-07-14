İzmir'de makilik alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına yaklaştı

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bölgedeki yazlık sitelere yaklaşan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

14.07.2020 00:00 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:46

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Alınan bilgiye göre, Çulluk mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgedeki yazlık sitelere yaklaştı.

BÖLGEYE 3 ARAZÖZ VE BİR SU TANKERİ DE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve bir su tankeri de sevk edildi.