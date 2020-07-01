İzmir'deki korkunç kazada 5 kişi yaralanırken perte çıkan araç, hamile kadına mezar oldu

İzmir'de otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada araç içerisine sıkışan hamile bir kadın ise hayatını kaybetti.

01.07.2020 04:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:08

İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan hamile bir kadın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre İzmir - Çeşme Otoyolu Üçkuyular çıkışında Hüseyin Erilmez idaresindeki 35 UY 17 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken aynı yönde seyreden İ.Ş. yönetimindeki 35 DB 5248 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Şeref Erilmez, Muammer Elekçi, Berat Süngü, Ebru Süngü, Miraç Süngü, Hüseyin Erilmez yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve 110 AKS ekibi sevk edildi.

HAMİLE KADIN KURTARILAMADI

Ekipler araçta sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen Ebru Süngü'yü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılardan Ebru, Miraç, ve Berat Süngü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Şeref Erilmez, Muammer Elekçi ve Hüseyin Erilmez ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olan Ebru Süngü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.