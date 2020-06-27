İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı

Yeşilova Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek bir anda kavgaya dönmesi sonucu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Doğukan K. ve Mehmet K. isimli baba oğul ve husumetlileri Oğuzhan K., Baran K. ve Kadir K. isimli şahıslar yaralandı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ DEĞİL

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı şahısları ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Çatışmanın meydana geldiği sokağa gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.