İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

İzmir'in Dikili ilçesinde sahte alkol kullandığı iddiasıyla Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Mehmet Celalettin Sezer (68) yaşamını yitirdi.

Bu arada sahte alkol nedeniyle hastanede kaldırılan Ramazan Keskin'in taburcu edilirken, Ömer Emin Filiz'in ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Yaşanan olayın ardından Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol kullandıkları iddia edilen kişilerin adreslerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, 26 litre sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi.

SAHTE ALKOLDEN ÖLENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece şehirde sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ayrıca, soruşturmayı derinleştiren polisin etil alkol ve sahte içki satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.