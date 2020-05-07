Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

Dün İzmir'in Çeşme ilçesinden kiraladığı araç ile Urla'daki Karantina Adası girişine gelen kimliği belirsiz bir kişi, yolun ortasında park ettiği aracında bir süre bekledi.

LÜKS CİPİ DENİZE ATTI

Bu esnada aracı ve kendisini fark eden bir vatandaş, cep telefonunun kamerasını açarak kayda giriyor. Saniye saniye kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize sürdü.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OLAY YERİNDEN AYRILDI

Araç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize doğru ilerlerken, sürücüsü de kendisini son anda araçtan dışarı attı. Lüks cip denize düşerken, üstü çıplak sürücü de hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, lüks cip olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla düştüğü yerden çıkarılırken, konuyla alakalı emniyet güçlerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.