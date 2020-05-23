Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'dan Trabzon'a gitmeye çalışan 4 kişi, Bursa'da polis uygulamasına takıldı. Yasağı delenlere toplam 13 bin TL para cezası uygulandı.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

Bayramda memleketleri Trabzon'a gitmek isteyen 4 kişilik aile İstanbul'dan yola çıktı. İstanbul'dan Bursa'ya kendi özel araçlarıyla gelen K.D, A.D, H.D ve A.E Bursa'da polis uygulamasına takıldı. Yasağı deldikleri için aileden her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Aile çekim yapan gazetecilere de tepki gösterdi. Bursa'da polis ekipleri gün boyu denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.