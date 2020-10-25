İYİ Parti lideri Meral Akşener'i duygulandıran açılış: Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üç yıl önce vefat eden ağabeyi Nihat Gürer'in ismini taşıyan parkın açılışını gerçekleştirdi. Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de Çiğli Belediyesince Harmandalı Mahallesi'nde yaptırılan Nihat Gürer Parkı'nın açılışına katıldı.

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından yapılan isim olarak ise Akşener'in rahmetli abisi Nihat Gürer'in adı verilen parkın açılışını yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

"ÇOK GÜZEL BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞTIM"

Açılış sırasında duygulandığı gözlenen Meral Akşener," Çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz 4 kardeşiz Rumeli göçmeni bir ailenin kızım ben. Babam dedemin tek oğluydu, abim de babamın tek oğluydu. Ağabeyim iyi, vicdanlı bir insandı dolayısıyla çocukların eğlenebileceği oynayabileceği bir yere isminin verilmesini ömür boyu unutmayacağım. Emeği geçen herkese en derin şekilde teşekkürlerimi sunuyorum. Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum. Ahlaklı, vicdanlı, net bir adamdı onun için inşallah bu parkta şu resmiyle parkta oynayan çocukları gözetir" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI DA SALLADI

Daha sonra parkta oynayan çocukları salıncakta sallayan Akşener, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.