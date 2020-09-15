İTÜ'nün Maçka'da devam eden 14 katlı yurt binası tepki çekti

Türkiye'deki en önemli inşaat mühendisleri ve mimarları yetiştiren İstanbul Teknik Üniversitesi'nin zemin altı hariç 14 katlı yurt binasının inşaatı Maçka'da sürüyor. Ancak bu bina İstanbul silüetine adeta bıçak gibi saplanıyor.

7 KATLI BİNA YERİNE 14 KATLI BİNA

7 katlı ve bin yatak kapasiteli eski yurt binası yıkıldı ve yerine yeni bir proje çizildi. Zemin hariç 14 kat olması planlanan yeni yurt binası, yükselmeye başladıkça çevredekilerin de gözüne batmaya başladı.

BOĞAZ MANZARASINA HANÇER

Beşiktaş Maçka'ya hançer gibi saplanan yapının tamamlandığında İstanbul Boğaz'ından da görülebileceği belli oluyor.

2 BİN YATAK KAPASİTESİ

Öte yandan İstnbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka'daki yerleşkesinde 46 bin metrekareye yapılacak yeni binanın kapasitesi 2 bin olacak.