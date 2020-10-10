İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti
10.10.2020 17:03 | Güncelleme: 10.10.2020 18:49
Aydın'ın Efeler ilçesinde, işe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri Volkan T, zeytinlikte kendini ağaca asarak intihar etti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, evli ve 1 çocuk babası Volkan T, bu sabah işe gitmek için evden çıktı. Ancak iş yerine gitmedi. Endişeye kapılan mesai arkadaşları Volkan T'yi aramaya çıktı.
Balıkköy ile Kızılcaköy Mahalleleri arasında bulunan zeytinlikte, Volkan T. ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, Volkan T'nin kendini iple asarak intihar ettiğini belirledi.
EVLAT AREFESİNDEYDİLER
Volkan T'nin eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.