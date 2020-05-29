İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbola yeniden dönülürken; UEFA'nın da Şampiyonlar Ligi'ni dörtlü final şeklinde oynatacağı iddia edildi. Ancak finalin adresi Türkiye değil Almanya olacak.

DÖRTLÜ FİNAL OLACAK ANCAK İSTANBUL DEĞİL, ALMANYA'DA

Sky Sports Italia'nın haberine göre; UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni Dörtlü Final sisteminde oynatacak. Ancak daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması kararlaştırılan finallerin adresi ise değişecek. Maçlar, futbola Avrupa'da en erken dönen Almanya'da düzenlenecek.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni 7 ve 8 Ağustos'ta başlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi son 16 rövanşları bu tarihte oynanacak. Çeyrek finaller ise 13 ve 14 Ağustos'ta tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak.