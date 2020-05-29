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İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti

Avrupa'da futbola dönüş başlarken gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sky Sports Italia, dev turnuvada 4'lü finallerin olacağını ve UEFA'nın ev sahipliğini İstanbul yerine Almanya'ya vereceğini öne sürdü.

29.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:35

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbola yeniden dönülürken; UEFA'nın da Şampiyonlar Ligi'ni dörtlü final şeklinde oynatacağı iddia edildi. Ancak finalin adresi Türkiye değil Almanya olacak.

DÖRTLÜ FİNAL OLACAK ANCAK İSTANBUL DEĞİL, ALMANYA'DA

Sky Sports Italia'nın haberine göre; UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni Dörtlü Final sisteminde oynatacak. Ancak daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması kararlaştırılan finallerin adresi ise değişecek. Maçlar, futbola Avrupa'da en erken dönen Almanya'da düzenlenecek.

İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni 7 ve 8 Ağustos'ta başlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi son 16 rövanşları bu tarihte oynanacak. Çeyrek finaller ise 13 ve 14 Ağustos'ta tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak.

İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Haber Yorumları (1)
BU STADA: Bu Stada Şampiyonlar Ligi Yakışmıyor Hatta Hiçbir Maç Yakışmıyor Kim Neye Göre Projesini Onayladı Sormak Lazım Futbolla Alakalı Tek Şey Çim ve Kale Direkleri
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