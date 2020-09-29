İsviçre'de asgari ücret ne kadar? En yüksek asgari ücret hangi ülkede? 2020 asgari ücretleri

İsviçre'nin Cenevre kantonunda yapılan referandum ile yeni asgari ücret belirlendi. Düşük çalışma saatleri ve saat başına alınan tutarın fazla olmasıyla İsviçre asgari ücreti çok fazla konuşulmaya başlandı.

Cenevre'de daha önce 2 farklı referandumla vatandaşlar asgari ücret getirilmesine 'hayır' oyu kullanmıştı. Ancak koronavirüsün etkisiyle bu sefer oy kullananların yüzde 58'i asgari ücrete 'evet' dedi. 26 kantondan oluşan İsviçre'de Cenevre asgari ücret uygulamasının getirildiği 3. kanton oldu.

İSVİÇRE'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

İsviçre'de asgari ücret saatlik 23 İsviçre Frangı yani bugünkü kurla 193 lira olarak belirlendi. İsviçre'de tam zamanlı çalışma saati ise haftada 41 saat olarak belirlendi. Bu asgari ücret ile, Cenevre'de asgari ücret tam zamanlı bir işte çalışan kişinin ayda 34 bin 385 bin lira kazanacağı anlamına geliyor.

İSVİÇRE'DE İZİNLER

Bu referanduma ek olarak tüm ülkede bir referandum daha sonuçlandı. Yüzde 57'lik destek alınan referandum da İsviçre genelinde doğum sonrasında erkeklere 2 haftalık babalık izni verilmesine karar verildi.

CENEVRE NEREDE?

İsviçre kantolarından biri olan Cenevre, ağırlıklı olarak Fransızca konuşulan bölgesidir. Geçtiğimiz zamanda Cenevre'de yapılan referandumda halk yeni asgari ücreti oyladı.

EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET HANGİ ÜLKEDE?

Cenevre'de kabul edilen asgari ücret öncesi, en yüksek asgari ücret 19 dolar ile Avustralya'daydı. Cenevre kantonu ise bu unvanın yeni sahibi oldu.

Dünyanın en yüksek standartlarına sahip İsviçre'de Jura ve Neuchatel'de yüksek asgari ücrete sahip.

2020 ASGARİ ÜCRETLERİ

Avrupa ülkeleri arasında Lüksemburg, en yüksek asgari ücretle 1. sırada yer alıyor. Burada brüt asgari ücret 2 bin 142 euro. İkinci sırada yer alan İrlanda'da ise asgari ücret bin 656 euro.

Bu ülkeleri Hollanda 1636 euro, İngiltere 1599 euro, Belçika 1594 euro, Almanya 1584 euro ve Fransa 1539 euro takip ediyor.

25 ülkenin listelendiği listede sıralama şu şekilde:

Lüksemburg

İrlanda

Hollanda

İngiltere

Belçika

Almanya

Fransa

İspanya

Slovenya

Malta

Yunanistan

Portekiz

Polonya

Litvanya

Estonya

Slovakya

Çekya

Hırvatistan

Macaristan

Romanya

Letonya

Türkiye

Sırbistan

Bulgaristan

Arnavutluk