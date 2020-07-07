İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına getirilen güncelleme ile birlikte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi.
07.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:35
Türkiye'de koronavirüs vakalarında İstanbul dikkat çekmeye devam ediyor. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında İstanbul'un ilçelerindeki yoğunluk haritasındaki farklılık da gözlerden kaçmıyor. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası.