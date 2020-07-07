İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına getirilen güncelleme ile birlikte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi.

07.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:35

Türkiye'de koronavirüs vakalarında İstanbul dikkat çekmeye devam ediyor. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında İstanbul'un ilçelerindeki yoğunluk haritasındaki farklılık da gözlerden kaçmıyor. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası.

Arnavutköy
Ataşehir
Bağcılar
Başakşehir
Beşiktaş
Beykoz
Büyükçekmece
Eminönü
Esenyurt
Eyüp
Fatih
Kadıköy
Küçükçekmece