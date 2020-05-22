İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla erişime açtığı Hayat Eve Sığar uygulamasıyla vatandaşlar oturduğu ve bulunduğu bölgenin korona virüs yoğunluk seviyesini görürken, İstanbul'un korona virüs yoğunluk haritası güncellendi.

5 BÖLGEDE DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK

Yeni güncelleme ile birlikte, İstanbul'da Ümraniye'nin Küçüksu bölgesinde, Sultangazi, Sultanbeyli, Güngören ve Esenler'deki virüs yoğunluğu ise dikkat çekti.

İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası: