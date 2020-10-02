İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi

Geçen hafta Esenyurt meydanında bir taksi durağı önünde yaşanan ve 3 taksicinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda önceden belirlenen ruhsatsız taksi durakları ile bazı adreslere baskın yapan polis ekipleri, üç kentte toplam 18 şüpheliyi gözaltına aldı, 4 kişinin de arandığı öğrenildi. Aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

EKMEK BIÇAĞI BULUNDU

Öte yandan, operasyon düzenlenen noktalardan biri de Esenyurt'taki ruhsatsız olduğu belirtilen iki taksi durağı oldu. Operasyon kapsamında polis ekipleri, taksi durağı olarak kullanıldığı öğrenilen konteynerde arama yaptı. Ekipler, ayrıca iki taksiyi daha aradı. Aramalar sonucu, taksilerden birinde bir adet ekmek bıçağı ile 2 adet sopa ele geçirildi. Polis, operasyonla ilgili soruşturmaya devam ediyor.