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İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum

Sağlık Bakanlığı, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasında illerdeki korona salgını yoğunluklarını ayrıntılı olarak yayınlandı. Yayınlanan haritada Türkiye'deki vakaların yüzde 60'ının yer aldığı İstanbul'da ilçe ilçe durum gözler önüne serilmiş oldu.

29.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:00

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında. Uygulama, koronavirüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Yayınlanan vaka yoğunluk haritası ile İstanbul'ın 39 ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçe ilçe koronavirüsü vaka sayısı dağılımı ve risk durumuna doğrudan erişim imkanına sahip oldu. Korona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun oldukları bölgelerin kırmızı ile gösterildiği programa göre İstanbul' ilçe ilçe gözler önüne serildi.

İŞTE İLÇE KORONAVİRÜS YOĞUNLUUK DURUMU

ZEYTİNBURNU
BAŞAKŞEHİR
ESENYURT-AVCILAR
BAĞCILAR
KADIKÖY - ATAŞEHİR - ÜMRANİYE
EMİNÖNÜ
BEYOĞLU
KÜÇÜKÇEKMECE
ÜMRANİYE
ARNAVUTKÖY - MASLAK
BAŞAKŞEHİR
BEYKOZ
ATAŞEHİR
ÜMRANİYE
SULTANBEYLİ
ESENLER
ETİLER
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KOZYATAĞI
SARIYER
ÜSKÜDAR