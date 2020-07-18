Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Kars'a ev almak için İstanbul'dan gelen ve 8 gündür kendilerinden haber alınmayan anne Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın cansız bedenleri su kuyusunda bulundu. Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldükten sonra su kuyusuna atıldığı ifade edildi.

İstanbul'dan Kars'a ev almak için oğlu Mert Karadağ ile birlikte Kars'a gelen Figen Karadağ'ın cansız bedenleri İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın talimatlarıyla oluşturulan özel ekip tarafından bulundu. Kars-Erzurum kara yolu kırsalında Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda bulunan cansız bedenler için olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alana Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç giderek incelemelerde bulundu.

TÜFEKLE VURUP KUYUYA ATMIŞLAR

Kan donduran olaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü'nden de açıklama yapıldı. Anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldükten sonra su kuyusuna atıldığı belirtilen açıklamada, "Gerekli otopsi işlemleri için cesetler adli tıp birimine gönderilmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın yakınları kendilerinden 10 Temmuz 2020 tarihinden bu yana haber alamadıkları şeklinde ihbarda bulunmaları üzerine, Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde konu ile ilgili M.S (29) ve A.S. (29) gözaltına alınmış ve olay aydınlatılmıştır. Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek olayda kullanılan av tüfeği ele geçirilmiştir. Yapılan yer gösterme neticesinde cesetlerin bir su kuyusuna atıldığı tespit edilmiş, gerekli otopsi işlemleri için adli tıp birimine gönderilmiştir."