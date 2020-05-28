İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, dün Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesinde bulunan Ermeni Kilisesi'ne ait haçın kırılıp kilise önündeki kaldırıma atıldığının ihbarının yapıldığı, bu ihbar sonucunda "ibadethanelere zarar verme" suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada temin edilen kamera görüntüleri üzerinden eylemi gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli M.S'nin bugün yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemlerin titizlikle sürdüğü bildirildi.