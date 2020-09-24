İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul depremi merkez üssü neresi? 24 Eylül Perşembe İstanbul depremi merkezi nerede? Şiddeti ne kadar?

İstanbul'da saat 16:38 civarlarında deprem oldu. Merkez üssünün Silivri - Marmara olduğu ifade edildi.

24 EYLÜL PERŞEMBE 2020 İSTANBUL DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

İstanbul'da saat 16:38 sularında deprem oldu. Avrupa ve Anadolu yakasında hissedilen depremin merkez üssü Silivri - Marmara olduğu tespit edildi.

24 EYLÜL PERŞEMBE 2020 İSTANBUL DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

24 Eylül Perşembe bugün İstanbul'da saat 16:38 civarında deprem oldu. Depremin şiddeti AFAD verilerine göre 4.3 olarak hesaplandı.

Son dakika veriler güncellendi. AFAD depremin 4.2 olduğunu açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER

24.09.2020 16:38:31 AFAD 40.8268 28.0920 6.83 Mw 4.2 - - - - Marmara Denizi, 18.87 km. Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 480902

24.09.2020 15:45:37 AFAD 38.7195 38.1303 7.00 ML 1.6 Türkiye Malatya Hekimhan - - 480901

24.09.2020 15:34:33 AFAD 39.0545 27.5305 7.12 ML 1.3 Türkiye Manisa Soma - - 480900

24.09.2020 15:11:21 AFAD 38.0495 34.0323 9.20 ML 2.9 Türkiye Konya Emirgazi - - 480899

24.09.2020 14:39:57 AFAD 35.6043 25.9511 6.60 ML 2.3 - - - - Ege Denizi, 33.39 km.Lasithi (Yunanistan), 174.71 km. Datça (Mugla) 480898

24.09.2020 13:53:39 AFAD 39.0045 27.9716 6.97 ML 1.4 Türkiye Manisa Akhisar - - 480897

24.09.2020 13:28:58 AFAD 38.7121 38.1261 7.00 ML 1.2 Türkiye Malatya Hekimhan - - 480894

24.09.2020 13:07:40 AFAD 39.6958 30.6795 7.06 ML 1.5 Türkiye Eskisehir Odunpazari - - 480893

24.09.2020 12:57:43 AFAD 39.0730 27.5581 7.03 ML 1.1 Türkiye Manisa Soma - - 480895

24.09.2020 12:53:56 AFAD 36.4358 28.6928 7.00 ML 1.6 - - - - Akdeniz, 21.82 km. Dalaman (Mugla) 480896

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İSTANBUL'DA DEPREM NE ZAMAN OLDU?

İstanbul'da bugün 24 Eylül 2020 Perşembe günü deprem oldu.