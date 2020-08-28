İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar diğer ülkeler tarafından yakından takip ediliyor. Alman Die Zeit gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerine ilişkin taviz vermek istemediğini belirterek, "Türkiye hakkı olanı alacak" değerlendirmesini yaptı. İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi ise, Yunanistan ile olası çatışmada kazanan tarafın Türkiye olacağını yazdı.

"TÜRKİYE HAKKI OLANI ALACAK"

Alman hükümeti, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonu azaltmak için girişimlerde bulunsa da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesi, "Erdoğan gaz tartışmasında taviz vermiyor" başlıklı bir yazıda, "Türkiye hakkı olanı alacak" ifadelerine yer verdi.

AB, NATO VE ABD DEVREDE

Yükselen tansiyonun azalması için Avrupa Birliği, ABD'nin yanı sıra NATO'nun devreye girdiğine vurgu yapılan haberde, Almanya'nın Atina ve Ankara ile temasta olduğuna dikkat çekildi.

"SAVAŞ ÇIKARSA KAZANAN TÜRKİYE OLUR"

İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi ise Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın çıkması durumunda kazanan tarafın Türkiye olacağına yer verdi. Robert Mask imzalı analizde, iki ülke arasında yaşanan gerilimin İsrail'in de gaz projelerini olumsuz etkilediğini ve Tel Aviv için gaz yataklarının güvende olacağına dair ümitlerinin azaldığına vurgu yapıldı.

MERKEL, YUNANİSTAN'A DESTEK İSTEDİ

Diğer yandan bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili bir açıklama yaptı. AB ülkeleri olarak Yunanistan'ın yanında yer almanın gerekliliğine dikkat çeken Merkel, "AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.