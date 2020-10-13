Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı

Isparta'nın Anadolu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre Gamze Esgicioğlu'nun bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler daireye girdi ve genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

SEVGİLİSİYLE BERABER 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olay sırasında evde olan ve Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğu söylenen bir kişinin de aralarında bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, 07 FDP 46 plakalı otomobilin dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer aldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.