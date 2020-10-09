İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan UEFA'ya mektup: Maçların seyircili oynanmasını istemiyoruz

İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemde UEFA'ya maçlara seyircilerin alınması konusuyla ilgili mektup gönderdi.

İspanyol gazetesi Marca'nın yayımladığı mektupta, "Hükumetimiz çok net şekilde stadyumların halka açılmasına karşı çıkmaktadır ve bu durumun sene sonuna kadar değişme ihtimali çok azdır" ifadelerine yer verildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLARA KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Koronavirüs vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid'de OHAL ilân edilmişti. Madrid'de pandemiye karşı alınan ek önlemler alınmaya başlanmış, bölgeye giriş ve çıkışlara kısıtlamalar getirilmişti.