İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan UEFA'ya mektup: Maçların seyircili oynanmasını istemiyoruz
09.10.2020 19:32 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:39
UEFA, yerel yönetimlerin izin vermesi ve stadyum kapasitesinin yüzde 30'unun aşılmaması koşullarıyla maçlara seyirci alınabileceğini duyurmuştu ancak İspanya Sağlık Bakanlığı bu karara karşı çıktı ve UEFA'ya bir "Biz seyirci istemiyoruz" mektubu yolladı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemde UEFA'ya maçlara seyircilerin alınması konusuyla ilgili mektup gönderdi.
İspanyol gazetesi Marca'nın yayımladığı mektupta, "Hükumetimiz çok net şekilde stadyumların halka açılmasına karşı çıkmaktadır ve bu durumun sene sonuna kadar değişme ihtimali çok azdır" ifadelerine yer verildi.
GİRİŞ ÇIKIŞLARA KISITLAMALAR GETİRİLDİ
Koronavirüs vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid'de OHAL ilân edilmişti. Madrid'de pandemiye karşı alınan ek önlemler alınmaya başlanmış, bölgeye giriş ve çıkışlara kısıtlamalar getirilmişti.