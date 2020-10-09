İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan UEFA'ya mektup: Maçların seyircili oynanmasını istemiyoruz

UEFA, yerel yönetimlerin izin vermesi ve stadyum kapasitesinin yüzde 30'unun aşılmaması koşullarıyla maçlara seyirci alınabileceğini duyurmuştu ancak İspanya Sağlık Bakanlığı bu karara karşı çıktı ve UEFA'ya bir "Biz seyirci istemiyoruz" mektubu yolladı.