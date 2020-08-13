İsmek kursu ne zaman açılacak? İsmek kurs kayıtları ne zaman başlıyor? İsmek kursu ücretli mi?

Koronavirüs sebebiyle eğitimleri yarım kalan kişiler ve yeni sezon ile beraber merak edilen soruların başında İSMEK nezaman açılacak? İSMEK açılacak mı? gibi sorular yer alıyor. Bu soruların yanıtını haberimizdebulabilirsiniz.

İSMEK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs önlemleri ile birlikte açılacak olan İSMEK, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda İSMEK eğitimleri Eylül 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

Gerek kayıt, gerekse eğitim ve hatta eğitim dönemi bitip sertifika alacağınızda dahi sizden hiçbir şekilde ücret talep edilmez. İsmek masrafları buna usta öğretici maaşlarıda dahil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Evet değerli arkdaşlar ismek tamamen ücretsiz bir eğitim kurumudur.

EĞİTİMİ YARIM KALAN KİŞİLER NE YAPACAK?

Bu konuya değinen ve kursları yarım kalan kişilerin mağdur olmaması için gereken yapılacağı belirten İSMEK, gerekli duyurunun ismek sosyal medya hesaplarından yapılacağını duyurdu.