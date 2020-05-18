İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet ile ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen yazar ve fotoğrafçı Fırat Erez hakkında inceleme başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan Erez, emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınan Erez, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TWİTTER HESABI ASKIYA ALINDI

Erez'in Twitter hesabı da geçici bir süreliğine askıya alındı. Erez, paylaşımında 'İslam ahlaksızlıktır' ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğrafçı Erez, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Ekim 2017'de de gözaltına alınmıştı.